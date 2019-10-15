В Севастополе отметили знаками водоохранную зону

Для предотвращения загрязнений и засорения, а также для сохранения среды обитания животных и растений в границах прибрежной защитной полосы реки «Балаклавка», специалистами «Севприроднадзора» установлены специальные информационные знаки.

Они напоминают жителям и гостям города о том, что в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки «Балаклавка» действует специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

Границы водоохранной зоны реки «Балаклавка» утверждены в прошлом году. В соответствии с приказом, ширина водоохранной зоны составляет 50 метров, прибрежной защитной полосы ‒ также 50 метров.







Вторник, 15 октября 2019 г. 78

Источник: Портал Информер