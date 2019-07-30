В Севастополе отметили меценатов

30 июля 2019     18
В Севастополе отметили меценатов

28 июля, в день памяти cвятого равноапостольного великого князя Владимира-крестителя Руси, в Свято-Владимирском соборе Херсонеса прошла литургия, которую отслужил Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Об этом сообщает «Объектив».

По завершению молебна и крестного хода Митрополит Лазарь отметил представителей общественных организаций и предприятий Севастополя, которые проявили старания и труды на славу Святой Православной Церкви.

Грамотами от предстоятеля Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия были награждены управляющая РОО «Мы – Севастопольцы» Татьяна Кравцова, руководитель специальных программ организации Сергей Круглов, генеральный директор РГК «Парангон» Денис Соломонов, коммерческий директор РГК «Парангон» Николай Галичкин.

По словам Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, постоянная поддержка Севастопольского Благочиния, которую проявляли возглавляемые награжденные организации, служит укреплению духовности в Крыму и является примером неложной благотворительности.

В 2011-2012 годах в рамках благотворительной программы РОО «Мы – севастопольцы» была проведена реконструкция практически полностью разрушенного храма семи великомучеников Херсонесских. На выполнение этих работ было направлено около 20 млн. рублей.В 2012 году организация приняла участие в строительстве храма св. Луки на территории 1-й горбольницы и возведении часовни покровителю воинов князю Александру Невскому в сквере им.Бузина.

В 2013 году на средства организации «Мы – Севастопольцы», по прямому указанию ее руководителя — Павла Валентиновича Лебедева, было полностью реконструировано и введено в эксплуатацию здание воскресной школы Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

В период 2013-2019 годов РОО «Мы – Севастопольцы» на постоянной основе помогает Севастопольскому Благочинию, проводит целый ряд совместных мероприятий.

Заслуги президента РОО «Мы – Севастопольцы» Павла Лебедева перед Православной Церковью оценены – меценат награжден орденами Святителя Николая Чудотворца, Святого великомученика Георгия Победоносца, Святого великомученика Андрея Первозванного Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.


Вторник, 30 июля 2019 г. 2654

Источник: Портал Информер

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