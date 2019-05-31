В Севастополе отмечают высокие темпы роста доходов

Управлением Федеральной налоговой службы по Севастополю проведено заседание расширенной коллегии, на котором подведены итоги работы в 1 квартале текущего года, а также результаты взаимодействия с Управлением Федеральной службы судебных приставов в Севастополе по принудительному взысканию налогов и сборов.

В основном докладе и.о. руководителя УФНС России по Севастополю А.Н. Могила отметил высокие темпы роста доходов. Так, за 3 месяца в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 3,78 миллиарда рублей, что превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 20%.

Поступления в Федеральный бюджет возросли на 39% и составили 1,25 миллиарда рублей. В бюджет субъекта мобилизовано 2,51 миллиарда рублей, что на 280 миллионов рублей выше показателя 2018 года.

В государственные внебюджетные фонды Управлением мобилизовано 2,13 миллиарда рублей страховых взносов. Показатели поступлений за аналогичный период прошлого года превышены на 17%. По результатам контрольной работы в 1 квартале 2019 года дополнительно начислено 96 миллионов рублей, в том числе 88,3 миллиона рублей – по результатам выездных проверок, по камеральным проверкам – 7,6 миллиона рублей.

В рамках проведения реформы по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники в налоговых органах Севастополя зарегистрировано порядка 11 000 единиц техники нового поколения. А.Н. Могила указал на истечение сроков постановки на учет единиц ККТ в рамках 3-го этапа (до 01.07.2019), а также указал на необходимость информирования налогоплательщиков о преференциях при своевременной постановки техники на учет в виде возможности уменьшения суммы исчисленного налога на сумму расходов при приобретении ККТ.

Второй блок вопросов был посвящен итогам работы по взысканию задолженности, которая ведется в сотрудничестве со службой судебных приставов города.

Размер совокупной задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам и страховым взносам на 01.04.2019 составил 731 миллион рублей, в том числе налоговые платежи – 487,4 миллиона рублей, страховые взносы – 243,6 миллиона рублей. Налоговыми органами Севастополя в соответствии с нормами налогового кодекса активно применяются меры урегулирования задолженности.

Наложено эффективное взаимодействие со службой судебных приставов по взысканию задолженности напрямую влияет на уровень снижения налогового долга.В 1 квартале осуществлено 16 совместных выездов на предмет установления местонахождения должника и его имущества, в ходе которых было проверено 216 налогоплательщиков. По результатам данной работы в бюджет РФ поступило 1,1 миллиона рублей.

Распространенной практикой стало использование в работе программного комплекса «Судебный пристав». В ходе выездов на оживленные автотрассы Севастополя должникам вручаются уведомления о задолженности по налогам. За истекший период в результате рейдов была погашена налоговая задолженность на общую сумму 38,4 тысяч рублей. В отношении должников-физических лиц службой судебных приставов вынесено 29 постановлений об ограничении на выезд на сумму 1,5 миллиона рублей.

Новым направлением совместных рейдовых мероприятий станет выезд по месту нахождения должников, имеющих контрольно-кассовую технику, с целью ареста и изъятия наличных денежных средств.В преддверии летних отпусков возрастает значение временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации.

И.о. руководителя УФНС России по г. Севастополю А.Н. Могила и заместитель руководителя УФССП по г. Севастополю – заместитель главного судебного пристава Севастополя М.М. Айдамиров определили основные задачи совместной работы двух ведомств, от успешного выполнения которых зависит наполняемость бюджетной системы.

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