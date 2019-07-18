В Севастополе отремонтируют более 20 сельских дорог

Программа национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2019 года в Севастополе включает ремонт 23 улиц в 9 населенных пунктах за пределами города. Новые дороги до конца года появятся в с. Верхнесадовое, с. Фруктовое, с. Родное и др.

В 2018 году приведено в нормативное состояние восемь автомобильных дорог общей протяженностью более 14 км среди которых участок а/д Орлиное – Родниковое – Колхозное, ул. Горная, ул. Садовая, ул. Чакыл-Мале в с. Терновка, участок а/д Орлиное-Тыловое.

Автомобильные дороги находились в неудовлетворительном состоянии с многочисленными дефектами покрытия, просадками, ямочностью и вошли в программу текущего ремонта по многочисленным обращениям жителей, муниципальных образований.

Приемочная комиссия с участием представителей ГБУ «Севастопольский Автодор» проводит проверку качества выполненных подрядчиком работ на ул. Некрасова, пер. Марины Расковой в п. Кача, в с. Вишневое, с. Терновка, п. Штурмовое.

Масштабные дорожно-ремонтные работы уже ведутся подрядной организацией в п. Солнечный. На 12 автомобильных дорогах общей протяженностью порядка 7 км. проведены работы по фрезерованию изношенного слоя асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя из асфальтобетона.

До конца июля ООО «Доринвест Крым» при наличии благоприятных погодных условий выполнит устройство верхнего слоя из асфальтобетона и присыпных обочин. На эти цели выделено около 30 млн. руб.

Кроме того, капитальный ремонт автодорог с заменой дорожной одежды, устройством освещения запланирован на ул. Умерова, ул. Сумская в с. Родное, ул. Садовая в с. Вишневое.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Севастополе планируется привести в нормативное состояние свыше 77 км автомобильных дорог. Общая стоимость работ составит порядка 1,6 млрд. рублей.

Основные задачи – приведение к нормативному состоянию региональных трасс и городских улиц, сокращение количества мест концентрации ДТП. Учитывая долгосрочность проекта до 2024 года и выделяемое финансирование, это существенный вклад в экономику региона. За 6 лет планируется привести в нормативное состояние более 85% городских и 50% пригородных дорог.