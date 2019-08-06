В Севастополе отремонтируют дорогу-дублёр к середине сентября

6 августа 2019     21
В Севастополе отремонтируют дорогу-дублёр к середине сентября

Ремонт дороги-дублера общей протяженностью 350 метров проспекта Генерала Острякова завершат к середине сентября. На сегодняшний день производятся работы по фрезерования покрытия. Об этом сообщил в ходе рабочей поездки на объект заместитель директора департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

«Самые трудоемкие работы уже завершены – это устройство бортового камня. Сейчас ведутся работы по фрезерованию. В ближайшее время будет уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. Сроки по контракту – середина сентября. Мы просим подрядчика немного ускориться, видим, что возможный потенциал для этого есть. Подрядчик выполняет работы еще одновременно на нескольких улицах», – рассказал Евгений Исаков.

Заместитель директора ООО «Дорожник» Сергей Федоров добавил, что на время ремонтных работ дорога не перекрывается. Тем не менее, автомобилисты создают дорожникам трудности, паркуя на данном участке машины.

«Все работы затруднены тем, что здесь паркуются машины в два ряд и просто не оставляют места для проезда дорожной техники», – отметил Сергей Федоров.

Всего в Ленинском районе дорожные работы затронут 20 автомобильных дорог общей протяженностью 13,5 км. В эксплуатацию уже введены 5 отремонтированных дорог.

Перечень проблемных дорог сформирован в соответствии с результатами экспертной и инструментальной диагностики состояния дорожной сети, с учетом обращений граждан, встреч с активистами, на основании данных проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ / Карта Убитых Дорог», пролегания маршрутов общественного транспорта.


Вторник, 6 августа 2019 г. 847

Источник: Портал Информер

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