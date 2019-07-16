В Севастополе отыщут «Жемчужину Черного моря» (ФОТО)

20 июля в 20:00 в Севастополе на летней концертной сцене курортного комплекса «Аквамарин» состоится 23-й международный конкурс красоты «Жемчужина Черного моря-2019».

Его организатором традиционно выступает севастопольское агентство моделей «Мария».

Международный фестиваль «Жемчужина Черного моря» имеет свою историю и дает возможность участницам заявить о себе на самых престижных подиумах.

Победительницы «Жемчужины…» были первыми на всероссийском конкурсе «Краса России», на национальных конкурсах красоты «Королева Украины» и «Мисс Украина». Они успешно участвовали в конкурсах «Мисс Россия», «Мисс мира», Мисс Вселенная», «Мисс Европа» и в других международных шоу грации.

На конкурсе «Мисс Мира-2011», который проходил в Лондоне, победительница севастопольского международного фестиваля «Жемчужина Черного моря» Ярослава Куряча вошла в ТОП-15 самых красивых девушек планеты, а победительница проекта «Жемчужина Черного моря-2012» Ольга Стороженко на конкурсе «Мисс Вселенная-2013» в Москве вошла в ТОП-16 этого престижного шоу.

Начиная с 1997 года, конкурс проводится уже в двадцать третий раз.

За многолетнюю историю проекта корону и ленту победительницы получали красавицы из России, Украины, Молдовы и Латвии. В прошлом году победа в международном проекте досталась модели из Чувашии Александре Николаевой.

Кроме встречи с титулованными моделями гостей конкурса ждут ВИП-приглашения на шоу-программу в ночной клуб Aqua Dance Beach Club и презентация игристых вин от ТМ «Севастопольское игристое».

Специальный гость проекта – популярный блогер, артист, участник шоу «Песни на ТНТ», 2-й сезон Роман Каграманов. На сцене «Жемчужины…» певец исполнит свои хиты «Танцуй, пантера», «Ампутация сердца» и другие.

Севастопольский международный конкурс красоты «Жемчужина Черного моря» – это брендовый молодежный проект, который вносит свой вклад в развитие города, как культурного и туристического центра.

На фото: участницы конкурса «Жемчужина Черного моря-2019»

во время фотосессии в море у берегов Балаклавы.

Юрий Кондратьев