В Севастополе папа светофор привлёк к работе сына

Севастопольцы обсуждают в соцсетях целесообразность установки двойного светофора на улице Героев Севастополя. Фотографию объекта в социальной сети «ВКонтакте» разместил пользователь с ником Борис Иванов.

««Папа Светофор» взял с собой на работу сынишку», – так, он прокомментировал свою фотографию.

Среди комментаторов многие высказывают сомнения в необходимости оформления объекта таким образом и предполагают, что это влечёт за собой излишнюю трату бюджетных средств.

Пользователь с ником Егор Иванов выдвинул версию: «На некоторых перекрестках, когда близко к стоп линии подъезжаешь, не видно основной светофор. Для такого и сделали повторитель светофора, чтобы голову не тянуть».

В ГБУ «Севастопольский автодор» сообщили, что так оно и есть.

«Будем ставить там, где требуется по ГОСТ и где водители могут испытывать неудобства, пытаясь рассмотреть сигналы на основном светофоре при остановке у стоп-линии», – заявили в организации. На предприятии добавили, что пока в городе это единственный такой объект.







Среда, 12 февраля 2020 г. 69

Источник: Портал Информер