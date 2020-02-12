В Севастополе папа светофор привлёк к работе сына

12 февраля 2020     18
В Севастополе папа светофор привлёк к работе сына

Севастопольцы обсуждают в соцсетях целесообразность установки двойного светофора на улице Героев Севастополя. Фотографию объекта в социальной сети «ВКонтакте» разместил пользователь с ником Борис Иванов.

««Папа Светофор» взял с собой на работу сынишку», – так, он прокомментировал свою фотографию.

Среди комментаторов многие высказывают сомнения в необходимости оформления объекта таким образом и предполагают, что это влечёт за собой излишнюю трату бюджетных средств.

Пользователь с ником Егор Иванов выдвинул версию: «На некоторых перекрестках, когда близко к стоп линии подъезжаешь, не видно основной светофор. Для такого и сделали повторитель светофора, чтобы голову не тянуть».
В ГБУ «Севастопольский автодор» сообщили, что так оно и есть.

«Будем ставить там, где требуется по ГОСТ и где водители могут испытывать неудобства, пытаясь рассмотреть сигналы на основном светофоре при остановке у стоп-линии», – заявили в организации. На предприятии добавили, что пока в городе это единственный такой объект.



Среда, 12 февраля 2020 г. 69

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Михаилу Развожаеву разрешат идти на выборы губернатора Севастополя самовыдвиженцем?
Михаилу Развожаеву разрешат идти на выборы губернатора Севастополя самовыдвиженцем?

В «Единой России» разрешили губернаторам выбор.Теперь они будут сами решать — пойдут ли они на выборы в качестве официальных представителей …


В Севастополе папа светофор привлёк к работе сына
В Севастополе папа светофор привлёк к работе сына

Севастопольцы обсуждают в соцсетях целесообразность установки двойного светофора на улице Героев Севастополя. Фотографию объекта в социальной сети «ВКонтакте» разместил пользователь …


Новый детсад построят в Севастополе до конца 2021 года
Новый детсад построят в Севастополе до конца 2021 года

В Нахимовском районе по адресу улица Горпищенко, 111 началось строительство нового детского сада. Учреждение рассчитано на 220 мест, 12 групп. …


В Гагаринском районе появятся два новых спортивных объекта
В Гагаринском районе появятся два новых спортивных объекта

Новый теннисный корт и небольшое футбольное поле для детей построят в 2020 году в Гагаринском районе. Об этом в интервью …


Red Bull показал новый болид на следующий сезон «Формулы-1»
Red Bull показал новый болид на следующий сезон «Формулы-1»

15:08 Команда «Формулы-1» Red Bull продемонстрировала, как будет выглядеть её автомобиль в сезоне-2020. ©redbullracing.redbull.com Фото болида опубликовано на официальном сайте …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты