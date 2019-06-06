В Севастополе передвижение общественного транспорта можно отследить онлайн

6 июня 2019     25
В Севастополе передвижение общественного транспорта можно отследить онлайн

В рамках работы по развитию и цифровизации дорожно-транспортной инфраструктуры города департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с компаний «СевСтар» разработана транспортная схема Севастополя.

Схема является элементом транспортной навигации и позволит без труда спланировать свою поездку на общественном транспорте. Размещение транспортной схемы будет осуществлено на всех 703 остановочных пунктах Севастополя. Уже до конца этой недели будет размещено 70 схем на умных остановках.

На всех остальных остановках размещение плакатов будет осуществляться до конца III квартала по мере изготовления индивидуальных макетов. Также о передвижении транспорта и пробках можно узнать на сайте sevtransport-online.ru и с помощью мобильного приложения «Умный транспорт». На сегодняшний день маршрутная сеть Севастополя полностью сформирована и насчитывает 115 маршрутов.

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Источник: Портал Информер

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