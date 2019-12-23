В Севастополе перед новым годом стали бережнее охранять лес

23 декабря 2019     14
В Севастополе перед новым годом стали бережнее охранять лес

Инспекторы отдела охотничьего надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира совместно с сотрудниками ГКУ «Севастопольское лесничество» усилили патрулирование лесных участков и особо охраняемых природных территорий в предновогодний период.

«Севприроднадзор напоминает об ответственности за незаконную рубку деревьев, а также просит граждан приобретать деревья для празднования Нового года в установленных местах», – сообщает пресс-служба ведомства.Там добавили, что сотрудники также будут проверять торговцев новогодними деревьями. Рейды будут проводиться в том числе по законным точкам продаж, чтобы исключить незаконное попадание деревьев на прилавки.

В Севастополе работают 44 елочные ярмарки, которые предлагают натуральные новогодние деревья.



Понедельник, 23 декабря 2019 г. 143

Источник: Портал Информер

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