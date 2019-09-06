В Севастополе перезахоронят останки воинов, погибших в Крымскую войну

В Севастополе пройдёт перезахоронение останков неизвестных русских воинов и сестры милосердия, павших в годы Крымской войны.

Мероприятие пройдёт 9 сентября на Братском кладбище – мемориале в честь воинов, погибших в Первую оборону Севастополя 1854-1855 годов.

«Останки были обнаружены при проведении строительных работ в районе Исторического бульвара и при реконструкции других культурных объектов Севастополя. По найденным частям одежды, вещей и вооружения было установлено, что обнаружены останки сестры милосердия и 37 русских воинов», – сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ.

Перезахоронение пройдёт с воинскими почестями и оружейным салютом.

Настоятель Свято-Никольского храма-памятника протоиерей Георгий Поляков отслужит панихиду по павшим воинам.

В траурной церемонии примут участие представители командования, соединений и частей ЧФ, руководство, жители и гости города.





Пятница, 6 сентября 2019 г. 484

Источник: Портал Информер