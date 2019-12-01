В Севастополе переизбрали «главного украинца»

Члены городской общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя (УНКОС)» переизбрали руководство организации.

Собрание провели в Севастопольском городском национально-культурном центре.

Журналиста Олега Леуса переизбрали председателем УНКОС, писателя Михаила Галунку оставили его заместителем, Маргариту Литвиненко – членом правления и секретарем УНКОС.

Глава УНКОС Олег Леус рассказал об итогах недавней встречи членов правления организации с сотрудниками департамента образования города.

Севастопольские чиновники сообщили украинским активистам, что в Севастополе с 1 сентября текущего года 56 учеников первых классов начали изучать украинский язык и литературу как самостоятельные предметы.

Украинское национально-культурное общество Севастополя работает в Севастополе с ноября 2015 года как региональная общественная организация без юридического лица. Главные направления деятельности УНКОС – сохранение украинского языка, культуры и обычаев в Севастополе. О деятельности данной организации в Севастополе “ИНФОРМЕР” подробно писал здесь.

Общество насчитывает пять членов с правом решающего голоса и десять сторонников с правом совещательного голоса на собраниях и мероприятиях УНКОС.







Воскресенье, 1 декабря 2019 г. 1876

Источник: Портал Информер