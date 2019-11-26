В Севастополе перенесены слушания по проекту планировки территории в районе бухты Омега

26 ноября 2019     19
В Севастополе перенесены слушания по проекту планировки территории в районе бухты Омега

Решение об этом принято  врио губернатора Михаилом Развожаевым в ходе совещания с экологами, общественниками и депутатами Заксобрания. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

«Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев провел совещание с представителями законодательной власти, общественниками и экологами. В ходе обсуждения было принято решение о необходимости проведения комплексного экологического обследования территории бухты Омега, для принятия более взвешенного консолидированного решения по ее дальнейшему развитию. По этой причине принято решение о переносе публичных слушаний на две недели», – сказал Максим Жукалов.

Результаты комплексного обследования территории бухты Омега будут представлены на публичных слушаниях 10 декабря.

Напомним, что ранее врио губернатора дал поручение департаменту архитектуры сделать новый проект планировки территории бухты Омега, в котором общественное пространство будет максимально расширено.

«Проект планировки сейчас разрабатывается, те территории, которые сейчас не застроены, мы будем переводить в режим общественных пространств. Когда проект будет готов, обсудим все нюансы с жителями Гагаринского района. Целая компания была развернута в городе по сохранению фисташковой рощи. Ее никто, конечно, вырубать не позволит. Она «вырезана» сейчас из территории застройки. Я пообещал, что лично поеду туда, чтобы поставить точку в этом вопросе», – сказал Развожаев.



Вторник, 26 ноября 2019 г. 84

Источник: Портал Информер

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