В Севастополе перераспределены средства в рамках реализации ФЦП

4 сентября 2019     18
В Севастополе перераспределены средства в рамках реализации ФЦП

Законодательное собрание приняло изменения в трехлетний бюджет города на 2019-2021 годы, преимущественно в сфере перераспределения средств в рамках ФЦП.

«Мы устраняем диспропорции в распределении средств по ФЦП. В связи с тем, что по ряду объектов так и не было выполнено проектирование, резерв средств 2019-2020 годы мы переносим на 2021.

К сожалению, есть и вина исполнительной власти – не были проведены конкурсы на проектирование.

Сейчас изменяется подход к проектированию и по крупным объектам будет выбран единый поставщик.

При этом по неосвоенным средствам в этом году федеральный центр штрафных санкций вводить не будет», – отметил врио губернатора Михаил Развожаев.

Согласно принятым изменениям в трехлетний бюджет в 2019 году, показатель общего объема доходов бюджета, объема межбюджетных трансфертов и объема расходов бюджета уменьшены на 5,4 млрд рублей, на 2020 год эти объемы уменьшены на 5,8 млрд рублей и на 2021 год объем доходов, расходов и в целом объем межбюджетных трансфертов увеличен на 11,8 млрд рублей.

Кроме того, в рамках бюджета 2019 года перераспределяются 2 млн рублей на санавиацию, 157 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилого фонда, также 159 млн рублей на софинансирование мероприятий в рамках ФЦП, 133 млн рублей перераспределяются по департаменту городского хозяйству, в частности, на компенсацию в разнице тарифов ГУП «Севтеплоэнерго», также департаменту транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры перераспределяются средства в объеме 33 млн рублей на ремонт тротуаров, прилегающих к образовательным учреждениям.


Среда, 4 сентября 2019 г. 78

Источник: Портал Информер

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