В Севастополе планируется стерилизовать 67 собак

24 января 2020     18
В Севастополе планируется стерилизовать 67 собак

Севастопольский благотворительный фонд помощи бездомным животным проводит льготную стерилизацию домашних собак социально незащищенной группы населения.

 

В программе приглашают принять участие:

– пенсионеров;

– ветеранов;

– инвалидов;

– матерей-одиночек;

– многодетные семьи;

– семьи с детьми инвалидами;

– и другие льготные категории населения, имеющих домашних питомцев.

В рамках проекта стерилизуются собаки (суки) по льготной цене – 2 600 руб., в независимости от веса питомца оказывается бесплатная транспортировка до ветеринарной клиники и обратно.

Всего запланировано стерилизовать 67 животных. 

Операция проводится опытными специалистами. Сниженная цена стерилизации никак не влияет на качество оказанной услуги.

Реализация проекта “Доступная стерилизация – современное решение проблемы бездомных животных” стала возможной благодаря субсидии, выделенной правительством Севастополя в размере 400 000 рублей.

Проект направлен на решение проблемы, связанной с нежелательным приплодом домашних питомцев и, как следствие, стремительным увеличением численности бродячих животных на улицах города.

Реализация запланирована на февраль-апрель 2020 года.

Для записи обращайтесь к руководителю проекта Ирине Коробовой по телефону: +7 (978) 828-06-69 звонить с 11:00 до 21:00

 

Источник: Портал Информер

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