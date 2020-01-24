В Севастополе планируется стерилизовать 67 собак

Для записи обращайтесь к руководителю проекта Ирине Коробовой по телефону: +7 (978) 828-06-69 звонить с 11:00 до 21:00

Реализация запланирована на февраль-апрель 2020 года.

Проект направлен на решение проблемы, связанной с нежелательным приплодом домашних питомцев и, как следствие, стремительным увеличением численности бродячих животных на улицах города.

Операция проводится опытными специалистами. Сниженная цена стерилизации никак не влияет на качество оказанной услуги.

В рамках проекта стерилизуются собаки (суки) по льготной цене – 2 600 руб., в независимости от веса питомца оказывается бесплатная транспортировка до ветеринарной клиники и обратно.

– и другие льготные категории населения, имеющих домашних питомцев.

В «Единой России» не поняли «шутку» губернатора Чувашии В «Единой России» считают моральным уродством поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины. Об …



Тренер по йоге из Крыма выиграла в лотерею миллион 25 января, в России отмечают Татьянин день, известный также как День студента. Представительницам прекрасного пола с этим именем принято дарить …



В севастопольской школе №37 прошёл урок мужества Ученикам 8-11 классов рассказали о блокаде Ленинграда. Урок мужества в школе №37 организовали Волонтёры Победы совместно с Общероссийским народным фронтом. …



Международный день эскимо маленькие севастопольцы отметили в музее мороженого Попал в СССР из США и стал народным достоянием. Сегодня 100 лет исполняется эскимо. В севастопольском экопарке “Лукоморье” для всех …

