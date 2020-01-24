В Севастополе планируется стерилизовать 67 собак

Севастопольский благотворительный фонд помощи бездомным животным проводит льготную стерилизацию домашних собак социально незащищенной группы населения.
В программе приглашают принять участие:
– пенсионеров;
– ветеранов;
– инвалидов;
– матерей-одиночек;
– многодетные семьи;
– семьи с детьми инвалидами;
– и другие льготные категории населения, имеющих домашних питомцев.
В рамках проекта стерилизуются собаки (суки) по льготной цене – 2 600 руб., в независимости от веса питомца оказывается бесплатная транспортировка до ветеринарной клиники и обратно.
Всего запланировано стерилизовать 67 животных.
Операция проводится опытными специалистами. Сниженная цена стерилизации никак не влияет на качество оказанной услуги.
Реализация проекта “Доступная стерилизация – современное решение проблемы бездомных животных” стала возможной благодаря субсидии, выделенной правительством Севастополя в размере 400 000 рублей.
Проект направлен на решение проблемы, связанной с нежелательным приплодом домашних питомцев и, как следствие, стремительным увеличением численности бродячих животных на улицах города.
Реализация запланирована на февраль-апрель 2020 года.
Для записи обращайтесь к руководителю проекта Ирине Коробовой по телефону: +7 (978) 828-06-69 звонить с 11:00 до 21:00
Источник: Портал Информер