В Севастополе планируют возродить традицию массового исполнения гимна

Общественная организация «Наш Севастополь» выступит с инициативой возрождения традиции массового исполнения гимна города. Об этом заявила председатель организации Ольга Дронова на праздничном концерте, приуроченном 65-летию песни «Легендарный Севастополь».

17 октября 1954 года песня впервые была исполнена пятитысячным сводным хором. Эту же дату в 2015 году закрепили депутаты Законодательного собрания, официально присвоив ей праздничный статус «День гимна».

Вчера в Доме офицеров флота состоялся праздничный концерт, на котором как и 65 лет назад, главную песню города исполнил Ансамбль песни и пляски Черноморского флота Российской Федерации.

«Я часто думаю: если бы изобрели машину времени, в какой бы день я хотела попасть? Безусловно, я бы отправилась именно в 17 октября 1954 года, чтобы принять участие или хотя бы посмотреть на массовое исполнение нашего гимна.

Недавно написанной песни, которая до этого только один раз прозвучала в Доме офицеров флота, но которой суждено было стать гимном героического города.

Моя мечта, чтобы этот день повторился. И не просто повторился, а стал новой севастопольской традицией: массовое исполнение гимна на площади Нахимова. И сегодня мы сделали к этому первый шаг. Я надеюсь, что уже в следующем году жители тысячами голосов исполнят «Легендарный Севастополь»», – сказала Ольга Дронова.

Начальник Главного управления культуры правительства Севастополя Николай Краснолицкий выразил благодарность организаторам концерта: общественной организации «Наш Севастополь» за возрождение культурных традиций города и развитие проекта «День гимна» в школах города, вручив благодарственные письма председателю и волонтёрам организации, а также народному ансамблю ветеранов флота «Морская душа» под руководством Сергея Колодяжного.

От имени депутатов Законодательного Собрания севастопольцев поздравил парламентарий Евгений Дубовик.

«Легендарный Севастополь» – песня с потрясающим эмоциональным накалом. И жители, и гости нашего белокаменного ее не только слышат, но и «смотрят»: в каждом отчеканенном слове вырисованы образы города-героя. Наш Севастополь – это его история, его флаг, его гимн. И возрождение традиций по массовому исполнению этой великой песни – это прекрасная инициатива. Это ещё один шаг к укреплению общества, ещё один день, когда севастопольцы все вместе до мурашек могут ощутить величие нашего города-героя», – отметил Евгений Дубовик.

Напомним, общественная организация «Наш Севастополь» совместно с народным ансамблем ветеранов флота «Морская душа» ежегодно проводит в школах города внеклассный урок «День гимна». Активисты организации рассказывают ребятам об истории создания песни, а в завершении урока все вместе исполняют «Легендарный Севастополь». В прошлом году в мероприятии приняли участие около 2000 учащихся.

Источник: Портал Информер