В Севастополе повысили плату за квартиру

20 декабря 2019     8
В Севастополе повысили плату за квартиру

В Севастополе повысили плату за содержание и ремонт жилых помещений. Об этом в ходе заседания правительства сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Это плановое мероприятие. Мы руководствуемся приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по установлению платы за содержание жилых помещений.

Предлагается установить размер платы, увеличив ее на величину 3%, равную индексу потребительских цен на 2020 год.

Так, если, к примеру, взять пятиэтажный дом без мусоропровода – ранее стоимость была 13 рублей, после индексации она будет составлять 13 рублей 39 копеек», – заявил Евгений Горлов.



Пятница, 20 декабря 2019 г. 162

Источник: Портал Информер

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