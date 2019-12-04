В Севастополе повысили цены на эвакуацию автомашин

4 декабря 2019     17
В Севастополе повысили цены на эвакуацию автомашин

В Севастополе установлены новые тарифы на принудительную эвакуацию автомобилей и хранение на штрафстоянке, вступающие в Севастополе в силу с 1 января 2020 года. Об этом говорится в приказе департамента городского хозяйства от 2 декабря.

Например, перемещение транспортных средств массой до 3,5 тонны будет стоить 3 140 рублей за единицу, свыше 3,5 тонны – 25 165 рублей.

Хранение транспортных средств массой до 1 тонны (прицепы, бочки) будет стоить 25 рублей в час, транспортных средств до 3,5 тонны (кроме крупногабаритных легковушек и микроавтобусов) – 50 рублей в час, крупногабаритных машин массой до 3,5 тонны – 100 рублей в час, негабаритных транспортных средств (более 4 метров по высоте, 20 метров в длину, 2,55 метра по ширине) – 150 рублей в час.

Сейчас перемещение легковой машины массой 3,5 тонны стоит 3 500 рублей, а хранение транспортного средства – 45 рублей в час. В этом году цена на перемещение легкового автомобиля составляла 2 085 рублей, сутки хранения обходились 885 рублей, первый же день был бесплатным.

Согласно приказу, срок оплаты перемещения и хранения транспорта на штрафстоянке остается прежним. Он устанавливается в течение 30 дней со дня перемещения автомобиля.



Среда, 4 декабря 2019 г. 134

Источник: Портал Информер

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