В Севастополе повысятся коммунальные тарифы

19 июня 2019     18
В Севастополе повысятся коммунальные тарифы

Коммунальные услуги в Севастополе с 1 июля станут дороже примерно на 1,5%. Повысится цена на свет и газ. Зато подешевеет вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) – с 377 рублей до 370 рублей за 1 кубический метр. 

«Рост по электроснабжению – 7,7%, по газоснабжению – 8,9%. В сумме данные платы предварительно дают рост в платёжке на 1,56%», – заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов в эфире гостелеканала «ИКС».

Он добавил, что тарифное меню и льготы на оплату света сохраняются. Стоимость других коммунальных услуг останется прежней.

Напомним, что в январе уже были повышены тарифы за водоснабжение и отопление, а также  содержание общедомового имущества. Стоимость коммунальных услуг для населения в среднем подорожала почти на 8%.

Источник: Портал Информер

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