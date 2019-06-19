В Севастополе повысятся коммунальные тарифы

Коммунальные услуги в Севастополе с 1 июля станут дороже примерно на 1,5%. Повысится цена на свет и газ. Зато подешевеет вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) – с 377 рублей до 370 рублей за 1 кубический метр.

«Рост по электроснабжению – 7,7%, по газоснабжению – 8,9%. В сумме данные платы предварительно дают рост в платёжке на 1,56%», – заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов в эфире гостелеканала «ИКС».

Он добавил, что тарифное меню и льготы на оплату света сохраняются. Стоимость других коммунальных услуг останется прежней.

Напомним, что в январе уже были повышены тарифы за водоснабжение и отопление, а также содержание общедомового имущества. Стоимость коммунальных услуг для населения в среднем подорожала почти на 8%.