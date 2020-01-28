В Севастополе подвели итоги региональных соревнований по мини-футболу

28 января 2020     10
В Севастополе подвели итоги региональных соревнований по мини-футболу

Подведение итогов и церемония награждения победителей и призеров регионального этапа соревнований общероссийского проекта «Мини-футбол в школы» среди школьных команд состоялась в спортивном комплексе Севастопольского государственного университета.

Соревнования проходили в два этапа. Первый отборочный этап – муниципальный – состоялся в декабре прошлого года. В финале приняли участие 129 команд, всего порядка 1 300 детей из 46 школ, делегировавших своих представителей побороться за первые места и путевки на общероссийский финал. Победители этапов с 20 по 24 января разыграли между собой призовые места.

«По итогам игр были определены восемь лучших команд среди мальчиков и девочек в четырех возрастных группах, которые будут представлять наш город на общероссийском финале в апреле текущего года в Московской области, в городе Щелково. Следующий этап – такие же соревнования среди студентов общероссийский проект «Мини-футбол в ВУЗы», – сообщила начальник отдела по развитию физической культуры и массового спорта Управления по делам молодежи и спорта Лариса Евдокимова.

Так, в Щелково отправятся команды: в возрастной группе 2008 – 2009 годов рождения – «мальчики», учащиеся гимназии №8, «девочки» – ГБОУ СОШ №58. В возрастной группе 2006 – 2007 годов рождения: команда ГБОУ СОШ №45 (мальчики), и ГБОУ СОШ №12 (девочки). В категории 2004 -2005 годов рождения «юноши» – команда СевПКУ, «девушки» ГБОУ СОШ №11. В категории 2002 – 2003 годов рождения – команда СевПКУ «юноши», и ГБОУ СОШ №60 «девушки».

Также предстоят соревнования среди дворовых команд, среди «ветеранов» и «любителей» на призы губернатора Севастополя. Кроме того, в этом году будет проводиться большой проект «Кожаный мяч». Он стартует в феврале и завершится в июне, победители также будут представлять Севастополь на общероссийском этапе соревнований.



Вторник, 28 января 2020 г. 38

Источник: Портал Информер

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