В Севастополе подписали соглашение «За честные выборы»

3 июля 2019     9
В Севастополе подписали соглашение «За честные выборы»

3 июля севастопольские отделения парламентских политических партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ) подписали соглашение «За честные выборы».

Оно было предложено правительством города на заседании совета политических партий при губернаторе.

«Агитационный период – наиболее политизированная часть избирательной кампании. Именно в этот период резко сталкиваются интересы различных политических сил, обостряется борьба за голоса избирателей. Важно помнить, что любая агитация не должна переходить границы закона, нарушать права других участников избирательного процесса. Мы призываем вас подписать межпартийное соглашение под общим названием «За честные выборы»», – сказал вице-губернатор Андрей Шишкин.

Представители партий выразили надежду, что в перспективе к ним присоединятся и другие политические силы, которые будут принимать участие в предвыборной гонке перед выборами депутатов в Законодательное собрание, которые состоятся 8 сентября.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пообещал поддержку правительства города в намерении проводить честную и активную борьбу.

«Услышать, что партии на старте готовы придерживаться законов, правил поведения, мне кажется, это важно», – подчеркнул он.

Совет политических партий принял решение проводить собрания ежемесячно. Следующее заседание намечено на начало августа.

Источник: Портал Информер

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