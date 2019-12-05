В Севастополе «под бульдозер» попадает 61 объект (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Существующая в городе проблема незаконно возведенных жилых домов, существует в городе не первый год. Есть дома, строительство которых было начато в годы, когда Севастополь находился под юрисдикцией Украины. Тогда существовали иные правила и стандарты.

Многие из этих домов заселены, и конечно у людей есть правомерные ожидания на помощь, в решении вопроса, со стороны городского правительства.

Но речь пойдет не об этих домах и не об этих людях.

В июле 2019 года ГБУ «Парки и скверы» заключило государственный контракт на разработку проектной документации по сносу самовольно возведенных строений

Всего «под бульдозер» попадает 61 объект:

г. Севастополь, ул. Гоголя, 6, кафе «Казбек»

г. Севастополь, ул. Липранди, 9,

г. Севастополь, ул. Астана Кесаева, в районе жилого дома №12а

г. Севастополь, пл. Пирогова, 3,

г. Севастополь, с. Кача, ул. Первомайская, 62

г. Севастополь, ул. Циолковского, 14

г. Севастополь, ул. Уральская, 3

г. Севастополь, в районе пляжа «Автобат»

г. Севастополь, ул. Стрелецкая, 8

г. Севастополь, СТ «Сатурн», 411

г. Севастополь, ул. Колобова, 11

г. Севастополь, ул. Качинский тупик, 22

г. Севастополь, ул. Пилишенко, 65

г. Севастополь, пер. Ключевой, 7/1 и Ключевой 7

г. Севастополь, ул. Гавена, пристройка к многоквартирному дому №12 с западной стороны

г. Севастополь, ул. Киянченко, 24

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 37

г. Севастополь, ул. Генерала лебедя, гаражно-строительный кооператив «Лебедь» (кадастровый номер 91:03:002013:51), объект капитального строительства №285

г. Севастополь, пр. Ген. Острякова, 192-Г

г. Севастополь, ул. Генерала Лебедя, гаражно-строительный кооператив «Лебедь» (кадастровый номер 91:03:002013:51), объект капитального строительства №241

г. Севастополь, ул. Генерала Лебедя, гаражно-строительный кооператив «Лебедь» (кадастровый номер 91:03:002013:51), объект капитального строительства №284

г. Севастополь, мемориальный комплекс Сапун гора, ул. Шилова, 136

г. Севастополь, ул. Генерала Лебедя, гаражно-строительный кооператив «Лебедь» (кадастровый номер 91:03:002013:51), объект капитального строительства №295

г. Севастополь, ул. Генерала Лебедя, гаражно-строительный кооператив «Лебедь» (кадастровый номер 91:03:002013:51), объект капитального строительства №135

г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Челнокова, 14/14

г. Севастополь, ул. Щитовая, 48

г. Севастополь, ул. Калича, 55

г. Севастополь, ул. Артдивизионовская, 4,6,8

г. Севастополь, капитальный забор и капитальное одноэтажное строение на земельном участке, прилегающем к восточным границам земельных участков по ул. Коралловая, 87, Коралловая, 89 и Коралловая, 91

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 44

г. Севастополь, Древняя, 23

г. Севастополь, ул. Бухта Казачья, двухэтажная капитальная пристройка к многоквартирному дому №5

г. Севастополь, ул. Людмилы Бобковой, 1/22

г. Севастополь, Стрелецкий проезд, 39

г. Севастополь, ул. Пляж Омега, 18

г. Севастополь, ул. Волнистая, 24

г. Севастополь, ул. Арктическая, 1

г. Севастополь, ул. Хрусталева, пристройка к многоквартирному дому №163, со стороны квартиры №21

г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д. 60

г. Севастополь, ул. Гусева, 12

г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК, 27/2

г. Севастополь, ул. Стрелецкий проезд, 14

г. Севастополь, п. Любимовка, ул. Южногородская, 2, пристройки 11,8 и 58

г. Севастополь, Нахимовский район, пр. Победы, 23Б, (в районе «Виктория»)

г. Севастополь, пр. Рудничный, 10

г. Севастополь, ул. Частника, 45

г. Севастополь, ул. Второй Обороны, 126

г. Севастополь, Учкуевка

г. Севастополь, ул. Новороссийская, 61

г. Севастополь, район пляжа Учкуевка

г. Севастополь, ул. Кошевого, 14

г. Севастополь, ул. Пожарова, 5Б

г. Севастополь, ул. Сафронова, 8

г. Севастополь, ул. Героев Бреста, д. 58

г. Севастополь, ул. Громова, 64

г. Севастополь, ул. 3-я Равелинная, 25

г. Севастополь, ул. Университетская, 20/9

г. Севастополь, ул. Предместная, 127, Предместная, 128, Предместная, 129

г. Севастополь, Гагаринский район, пляж «Парк Победы», участок №1

г. Севастополь, Балаклавский район, Таврическая набережная, 23

г. Севастополь, ул. Глеба Успенского, 22

По всем вышеперечисленным объектам имеются вступившие в силу судебные решения. Срок исполнения контракта по данному договору конец декабря этого года, и можно надеяться, что после новогодних праздников, Севастопольское правительство вместе со службой судебных приставов приступит к их сносу.

Однако за этими сухими строчками стоят люди, которые так или иначе приобрели жилье в незаконных многоэтажках. Вероятно, многие копили на его покупку не один год, и не у каждой семьи, в случае сноса дома, есть возможность обрести новую крышу над головой.

В сентябре этого года, в ходе круглого стола, посвящённого вопросам жилищного строительства, представитель городской прокуратуры Антон Козырь заявил: «Если дом заселён, разумеется, прокуратура не будет инициировать его снос либо какие-то иные меры кардинального характера. У нас в городе есть факты, когда существует решение суда о сносе, а дом фактически заселён, при этом органами прокуратуры принимаются все меры организационно-межведомственного характера по понуждению органов исполнительной власти решить вопросы этих обманутых дольщиков»

С другой стороны суды практически во всех своих решениях о сносе строений указывают, что:

“Эксплуатация объекта без разрешения на ввод его в эксплуатацию создает угрозу жизни и здоровью граждан, угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера”.

Что делать, где искать выход? Молиться, чтобы не повторилась трагедия «Зимней вишни».

Возникает положение, при котором выбор одной из двух противоположных возможностей, сносить или не сносить, одинаково затруднителен.

Выход видится в том, чтобы установить единые для всех, понятные и прозрачные правила, по которым дома возведенные с устранимыми нарушениями, при условии их устранения могут быть введены в эксплуатацию. Конечно только в том случае, если «узаконивание» такого дома не повлечет нарушение прав третьих лиц.

Такие правила, поскольку они затрагивают права граждан, должны быть оформлены исключительно законом.

Источник: Портал Информер