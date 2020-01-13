В Севастополе под контролем общественности благоустроят сквер

В конце декабря прошлого года на улице Николая Музыки начато благоустройство сквера общей площадью 2,6 га.На сегодняшний день на объекте произведены демонтажные работы, начато обустройство основания пешеходной зоны, детской площадки.

После обследования дентдроголов сделана санитарная обрезка деревьев и изъятие больных и сухих деревьев. Об этом в ходе инспекции объекта совместно с представителями общественности сообщил начальник управления благоустройства Николай Аралин.

«Сегодня мы с общественниками и жильцами обсудили сам проект, проработали наполняемость сквера в части благоустройства. В большинстве вопросов жители солидарны с планировкой и размещением элементов. Но часть людей не устраивает предложенное месторасположение общественного туалета.

Жители также переживают, что посетители новой скейт-площадки будут шуметь. Сегодня с жителями и общественниками мы обсудили эти вопросы, проработаем возможные компромиссные варианты. На следующем совместном собрании сформировавшегося сегодня Наблюдательного совета обсудим решения», – сказал Николай Аралин.

Проектом предусмотрены замена твердого покрытия порядка 6 000 кв.м, устройство системы полива, установка новой парковой мебели (урн и лавочек), устройство дополнительных тропинок, многофункциональной спортивной площадки, площадки Workout (уличных турников и тренажеров), двух детских игровых площадок, а также скейт-площадки и площадки для боулдеринга, беговой и велодорожек, зоны букроссинга, устройство модульного туалета и автомобильной парковки на 31 м/м, ландшафтной подсветки и восполнения зеленых насаждений в виде деревьев и кустарников.

Подрядная организация приступила к работам в конце прошлого года, срок окончания по контракту – 31 июля 2020.







Понедельник, 13 января 2020 г. 156

Источник: Портал Информер