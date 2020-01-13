В Севастополе под контролем общественности благоустроят сквер

13 января 2020     14
В Севастополе под контролем общественности благоустроят сквер

В конце декабря прошлого года на улице Николая Музыки начато благоустройство сквера общей площадью 2,6 га.На сегодняшний день на объекте произведены демонтажные работы, начато обустройство основания пешеходной зоны, детской площадки.

После обследования дентдроголов сделана санитарная обрезка деревьев и изъятие больных и сухих деревьев. Об этом в ходе инспекции объекта совместно с представителями общественности сообщил начальник управления благоустройства Николай Аралин.

«Сегодня мы с общественниками и жильцами обсудили сам проект, проработали наполняемость сквера в части благоустройства. В большинстве вопросов жители солидарны с планировкой и размещением элементов. Но часть людей не устраивает предложенное месторасположение общественного туалета.

Жители также переживают, что посетители новой скейт-площадки будут шуметь. Сегодня с жителями и общественниками мы обсудили эти вопросы, проработаем возможные компромиссные варианты. На следующем совместном собрании сформировавшегося сегодня Наблюдательного совета обсудим решения», – сказал Николай Аралин.

Проектом предусмотрены замена твердого покрытия порядка 6 000 кв.м, устройство системы полива, установка новой парковой мебели (урн и лавочек), устройство дополнительных тропинок, многофункциональной спортивной площадки, площадки Workout (уличных турников и тренажеров), двух детских игровых площадок, а также скейт-площадки и площадки для боулдеринга, беговой и велодорожек, зоны букроссинга, устройство модульного туалета и автомобильной парковки на 31 м/м, ландшафтной подсветки и восполнения зеленых насаждений в виде деревьев и кустарников.
Подрядная организация приступила к работам в конце прошлого года, срок окончания по контракту – 31 июля 2020.

 



Понедельник, 13 января 2020 г. 156

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Украинские спецслужбы планировали убить Владимира Путина
Украинские спецслужбы планировали убить Владимира Путина

Украинские спецслужбы готовили теракт на Крымском мосту накануне приезда президента России Владимира Путина в конце 2019 года. Об этом в эфире программы …


Севастопольские врачи смогут обмениваться опытом в онлайн-режиме
Севастопольские врачи смогут обмениваться опытом в онлайн-режиме

Сервис позволяет специалистам из разных районов города получать консультации коллег. Эта возможность особенно важна для врачей, работающих в отдаленных населенных …


С профессиональным праздником журналистов поздравили в Заксобрании Севастополя
С профессиональным праздником журналистов поздравили в Заксобрании Севастополя

Сегодня в день печати работников средств массовой информации Севастополя чествовали в Законодательном собрании города. Депутаты отметили, что учитывают в своей …


В Севастополе социальным такси воспользовались почти 6 тысяч раз
В Севастополе социальным такси воспользовались почти 6 тысяч раз

В 2019 году в Севастополе стали чаще пользоваться социальным такси. За прошедший год было совершено 5839 поездок. Сейчас в городе …


Адвокат рассказал об уголовном деле по факту задержания Голунова
Адвокат рассказал об уголовном деле по факту задержания Голунова

17:27 По факту задержания журналиста Ивана Голунова Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом заявил адвокат …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты