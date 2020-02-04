В Севастополе пойдёт сильный дождь и выпадет снег

4 февраля 2020     17
В Севастополе пойдёт сильный дождь и выпадет снег

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5-7 февраля в Севастополе ожидается ухудшение погодных условий.

5 февраля

Облачно. Дождь, временами сильный. Ветер южный 17-22м/с, во второй половине дня 12-17м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С тепла.

6 февраля

Облачно. Ночью сильный дождь, днем дождь, переходящий вечером в мокрый снег. Ветер ночью южный, днем северный 12-17м/с. Температура воздуха ночью и днем 7-9°С тепла, с понижением к вечеру до 0-2°С тепла.

7 февраля

Облачно. Снег. Ветер северо-западный 15-20м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С тепла.

Севастопольские спасатели призывают жителей и гостей города придерживаться правил безопасного поведения во время непогоды и напоминают, что при штормовом ветре следует воздержаться от пребывания на улице. Порывы ветра могут привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций.

В связи с этим в ветреную погоду запрещено находиться в непосредственной близости к стенам домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, плавать в море, при сильном ветре и штормовых волнах находиться на причалах, на крутых берегах у воды. Во избежание чрезвычайных ситуаций особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

В связи с погодными условиями Главное управление МЧС России по городу Севастополю напоминает всем жителям и гостям города: будьте осторожны, передвигаясь по улицам во время гололеда.

Выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение. Если обойти лед невозможно, передвигайтесь на полусогнутых ногах, старайтесь не отрывать их от земли. Это поможет вам преодолеть опасный участок без падений.

Выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой. Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. При получении травмы обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи.

Осторожность и осмотрительность – лучшая профилактика зимнего травматизма. В любой ситуации сохраняйте выдержку и самоконтроль. Не паникуйте, но и не медлите, если вам или кому-то из окружающих нужна помощь.

Единый номер службы спасения – 101!

Источник: Портал Информер

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