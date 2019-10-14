В Севастополе поймали квартирного воришку

Полиция Ленинского района Севастополя раскрыла квартирную кражу. О ней сообщила пострадавшая – 38-летняя местная жительница. Полицейские выяснили обстоятельства и задержали подозреваемого в совершении преступления.

«Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием решёток на первом этаже, повредил пластиковое окно в квартире и проник внутрь. В жилище он похитил ювелирные изделия стоимостью 119 000 рублей и 80 000 рублей наличными, а затем скрылся», – сообщила пресс-служба УМВД.

Подозреваемому 33 года, он также проживает в городе. Полиция выяснила, что злоумышленник ранее был судим за кражу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.







Понедельник, 14 октября 2019 г. 327

Источник: Портал Информер