В Севастополе поймали мошенницу

19 июля 2019     28
В Севастополе поймали мошенницу

Ленинский районный суд Севастополя рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы соседнего государства 1980 года рождения.

Она обвиняется в мошенничестве – обманула более десятка крымчан, выманив у них деньги якобы для оформления кредита.

«Злоумышленница, представляясь вымышленными именами, сообщала потерпевшим ложную информацию о том, что сотрудничает с банком. Для оформления кредитов она просила выслать ей на электронную почту копии документов, а на счёт электронной платежной системы QIWI-кошелек – денежные средства в различных суммах. Получив деньги, женщина скрывалась», – сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Севастополя.

От таких действий пострадали жители Севастополя, Симферополя, Армянска и Сак. В общей сложности они отдали злоумышленнице 114 тысяч рублей.

Расследование проводил Ленинский отдел управления МВД по Севастополю.

Источник: Портал Информер

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