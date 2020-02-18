В Севастополе поймали рецидивиста

18 февраля 2020     13
В Севастополе поймали рецидивиста

Продавщица магазина заявила о краже в полицию. Мужчина украл детские вещи. Дело расследовала полиция Нахимовского района.

«Инцидент произошёл в одном из городских торговых центров. В магазин зашёл мужчина и, отвлекая продавца вопросами, тайком похитил с прилавка несколько вещей, а затем скрылся», – сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за кражу и грабёж.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



Вторник, 18 февраля 2020 г. 108

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе поймали рецидивиста
В Севастополе поймали рецидивиста

Продавщица магазина заявила о краже в полицию. Мужчина украл детские вещи. Дело расследовала полиция Нахимовского района. «Инцидент произошёл в одном …


Кто виноват в том, что россиянка заразилась на лайнере Diamond Princess?
Кто виноват в том, что россиянка заразилась на лайнере Diamond Princess?

Разделение пассажиров Diamond Princess на больных и здоровых перестает быть эффективным. Об этом в беседе с журналистами заявил сенатор Совета …


Проспект Победы в Севастополе отремонтируют за 47 миллионов рублей
Проспект Победы в Севастополе отремонтируют за 47 миллионов рублей

В рамках проекта «Улицы Победы» началось комплексное благоустройство Проспекта Победы. Проект «Улица Победы» предусматривает приведение в нормативное состояние улиц в …


Ко Дню защитников Отечества в Севастополе откроют музей военных строителей
Ко Дню защитников Отечества в Севастополе откроют музей военных строителей

20 февраля 2020 на проспекте Нахимова, 13 – на первом этаже служебного здания ЧФ – торжественно откроют музей военно-строительного комплекса Черноморского …


Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного на 31 декабря
Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного на 31 декабря

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря, который …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты