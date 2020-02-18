В Севастополе поймали рецидивиста

Продавщица магазина заявила о краже в полицию. Мужчина украл детские вещи. Дело расследовала полиция Нахимовского района.
«Инцидент произошёл в одном из городских торговых центров. В магазин зашёл мужчина и, отвлекая продавца вопросами, тайком похитил с прилавка несколько вещей, а затем скрылся», – сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за кражу и грабёж.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Вторник, 18 февраля 2020 г. 108
Источник: Портал Информер