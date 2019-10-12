В Севастополе поймали юного наркоторговца

12 октября 2019     9
В Севастополе поймали юного наркоторговца

Полиция Ленинского района Севастополя задержала 18-летнего местного жителя, который подозревается в сбыте наркотиков. Правоохранители зафиксировали передачу пакета с порошкообразным веществом.

«По заключению экспертов в изъятом пакетике находился синтетический наркотик альфа-PVP, массой 0,626 грамм. Задержанный рассказал полицейским, что приобрёл наркотики с помощью интернет-сайта для последующего сбыта», – сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Задержанный арестован.



Суббота, 12 октября 2019 г. 5

Источник: Портал Информер

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В Севастополе поймали юного наркоторговца
В Севастополе поймали юного наркоторговца

Полиция Ленинского района Севастополя задержала 18-летнего местного жителя, который подозревается в сбыте наркотиков. Правоохранители зафиксировали передачу пакета с порошкообразным веществом. …



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