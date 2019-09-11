В Севастополе покупателям не придётся идти с сумками почти полтора километра до транспорта

На Борисовском рынке появится ярмарка выходного дня, а вблизи торговых рядов установят современную автобусную остановку. Об этом сообщила и.о. заместителя губернатора Севастополя Мария Литовко по итогам выездного совещания с начальником управления потребительского рынка Вадимом Кирпичниковым и главой Гагаринского муниципального округа Алексеем Ярусовым.

«Это не первое наше выездное совещание по вопросам Борисовского рынка. Несколько недель тому назад мы в таком составе уже приезжали сюда и намечали планы действий. Сегодня наша цель – выработать окончательные решения. Думаю, что уже могу кое-что озвучить. А именно: у Борисовского рынка со стороны проспекта Героев Сталинграда появится комфортная, отвечающая всем современным требованиям остановка автобуса.

Покупателям больше не надо будет идти с сумками почти полтора километра до общественного транспорта. Руководством рынка обозначено, что на таких же условиях как на ярмарках выходного дня будут предоставлены торговые места для предпринимателей», – сообщила Мария Литовко.

Помимо этих вопросов, на выездном совещании обсуждался вопрос возможности создания дополнительной ярмарки выходного дня на площадке у перекрёстка ул. Маршала Крылова и ул. Пролетарская.

Окончательное решение будет принято через неделю, после учета мнения севастопольцев. Семь дней на официальном сайте муниципалитета и в фойе администрации Гагаринского района будет проводиться опрос о необходимости расположения ярмарки.

Дополнительно в течение месяца правительством будут прорабатываться варианты размещения еще нескольких ярмарок выходного дня в разных районах города.





Среда, 11 сентября 2019 г. 6

Источник: Портал Информер