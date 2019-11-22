В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже бытовой техники у матери

22 ноября 2019     19
В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже бытовой техники у матери

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась 60-летняя жительница Севастополя. Женщина сообщила, что у неё похитили бытовую технику стоимостью 15000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался сын заявительницы.

Установлено, что 37-летний житель Севастополя, проживая в квартире своей матери, тайком похитил у неё бытовую технику: телевизор, компьютер и электрическую мясорубку. Украденные вещи злоумышленник продал случайным знакомым, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю



Пятница, 22 ноября 2019 г. 64

Источник: Портал Информер

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