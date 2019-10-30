В Севастополе полицейские пресекли деятельность нелегального игорного

30 октября 2019     15
В Севастополе полицейские пресекли деятельность нелегального игорного

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города был установлен факт проведения незаконных азартных игр.

Полицейские совместно с сотрудниками Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения задержали 33-летнюю местную жительницу, которая занималась незаконной организацией и проведением азартных игр.

В арендованном помещении цокольного этажа гостиницы злоумышленница обустроила нелегальный игорный клуб с соблюдением условий конспирации. На момент внезапной проверки правоохранителями в подпольном казино находились игроки, администратор проводила азартные игры и принимала денежные средства, о чём свидетельствуют записи с именами и кредитами, найденные сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемой следственным отделом Главного следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.



Среда, 30 октября 2019 г. 186

Источник: Портал Информер

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