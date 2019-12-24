В Севастополе пообещали погасить долги по зарплате

Долги по заработной плате снова сформировались на госпредприятии «Севастопольский морской порт». Однако их обещают погасить до Нового года. Об этом шла речь на аппаратном совещании в правительстве города.
«Мы изыскали средства на оплату задолженность по порту. В ближайшие несколько дней – два-три рабочих дня – задолженность будет выплачена», – сказал вице-губернатор Денис Солодовников.Он акцентировал внимание на том, что речь идет именно о долгах по зарплате.
В августе текущего года говорилось о возможном инициировании банкротства предприятия из-за его финансовых проблем – его готова была начать налоговая служба. В сентябре прокуратура города сообщила о том, что долги по заработной плате в порту перед сотрудниками погашены. В начале декабря депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили изменения к бюджету города на текущий год. Они предполагали, в том числе, выделение 3 млн рублей в виде субсидии морскому порту.
Вторник, 24 декабря 2019 г. 33
Источник: Портал Информер