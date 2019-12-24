В Севастополе пообещали погасить долги по зарплате

24 декабря 2019     20
В Севастополе пообещали погасить долги по зарплате

Долги по заработной плате снова сформировались на госпредприятии «Севастопольский морской порт». Однако их обещают погасить до Нового года. Об этом шла речь на аппаратном совещании в правительстве города.

«Мы изыскали средства на оплату задолженность по порту. В ближайшие несколько дней – два-три рабочих дня – задолженность будет выплачена», – сказал вице-губернатор Денис Солодовников.Он акцентировал внимание на том, что речь идет именно о долгах по зарплате.

В августе текущего года говорилось о возможном инициировании банкротства предприятия из-за его финансовых проблем – его готова была начать налоговая служба. В сентябре прокуратура города сообщила о том, что долги по заработной плате в порту перед сотрудниками погашены. В начале декабря депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили изменения к бюджету города на текущий год. Они предполагали, в том числе, выделение 3 млн рублей в виде субсидии морскому порту.



Вторник, 24 декабря 2019 г. 33

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Что хранил у себя дома задержанный генерал таможни?
Что хранил у себя дома задержанный генерал таможни?

Следователь в Басманном суде, где избирается мера пресечения задержанному генералу Федеральной таможенной службы Александру Кизлыку, рассказал о найденных у силовика богатствах. …


Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии
Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии

Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за …


Перед Новым годом в Севастополе стартовал глобальный обмен игрушками
Перед Новым годом в Севастополе стартовал глобальный обмен игрушками

В Севастополе волонтёры занялись реставрацией игрушек. Идею вещеворота подсмотрели у волонтёров «Красного креста. Их секонд-хенды с одеждой приносят прибыль, а …


Вокруг севастопольских скверов уберут заборы
Вокруг севастопольских скверов уберут заборы

Убрать заборы вокруг уже отремонтированных, но пока официально не открытых общественных пространств, поручил на заседании правительства 24 декабря врио губернатора …


RT предложил отгадать зашифрованные в ролике самые хайповые новости 2019 года
RT предложил отгадать зашифрованные в ролике самые хайповые новости 2019 года

15:52 Телеканал RT выпустил новогодний ролик «RT вас всех [censored]!», в котором зашифрованы самые хайповые новости 2019 года. «В этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты