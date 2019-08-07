В Севастополе попутчик обокрал водителя

7 августа 2019     10
В Севастополе попутчик обокрал водителя

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя обратился 41-летний водитель.

Житель города сообщил, что после того, как подвёз малознакомого мужчину из Москвы в Севастополь, из его автомобиля пропали 17 000 рублей и две бесконтактные банковские карты, со счетов которых был похищены деньги в сумме 12 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 36-летний житель Воронежской области.

Установлено, что водитель познакомился с попутчиком в онлайн-сервисе по поиску пассажиров для путешествия на авто.

В дороге спутник был доброжелателен и общителен, благодаря чему легко вошёл в доверие пострадавшего. Подъехав к Севастополю, злоумышленник незаметно похитил из бардачка транспортного средства пострадавшего деньги и платежные карты, затем скрылся.

В ближайшем магазине он расплатился за товары, воспользовавшись похищенными бесконтактными банковскими картами, остальными деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.


Среда, 7 августа 2019 г. 203

Источник: Портал Информер

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