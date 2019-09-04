В Севастополе после капитального ремонта открылась поликлиника

4 сентября 2019     17
В Севастополе после капитального ремонта открылась поликлиника

2 сентября поликлиника на Геннериха открылась после капитального ремонта. За первые три дня работы в обновленном учреждении врачи приняли больше 700 человек. Всего к поликлинике прикреплено 29 тысяч севастопольцев. Теперь они смогут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях.

«За период ремонта была произведена полная замена фасада, окон, инженерных коммуникаций. Отремонтирована крыша, кабинеты, коридоры, лестницы и санитарные комнаты. В зоне ожидания установлены комфортные диваны. Часть кабинетов оснастили новой медицинской мебелью. До конца сентября она обновится во всех кабинетах», – рассказала заместитель главного врача Городской больницы №1, руководитель филиала на Геннериха Алла Стойкова.

Помимо ремонтов и мебели, медицинское учреждение оснащено новым оборудованием. В женской консультации появился современный высокоточный аппарат УЗИ. В кабинете неотложной помощи новые дефибриллятор, небулайзер, электрокардиограф.

«Оборудование также продолжит поступать. В этом году ждем еще диагностические аппараты последних моделей: рентген, флюорограф и маммограф. Они позволят вывести диагностику на более высокий уровень», – отметили в медицинском учреждении.

Поликлиника работает с 7:30 до 20:00.

По всем вопросам, связанным с медицинским обслуживанием, обращайтесь в Единый контакт-центр здравоохранения Севастополя по номерам:

8 (800) 5-800-800 (с мобильного);

0 (800) 5-800-800 (со стационарного телефона).

Операторы работают без выходных с 8:00 до 17:00.


Среда, 4 сентября 2019 г. 1720

Источник: Портал Информер

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