В Севастополе после ремонта открыта библиотека имени Анны Ахматовой

31 января 2020     16
В Севастополе после ремонта открыта библиотека имени Анны Ахматовой

В ходе капитального ремонта были полностью заменены коммуникации, напольное покрытие, вставлены пластиковые окна, смонтирован подвесной потолок.

Также приобретена новая специализированная мебель, компьютерное и проекционное оборудование, интерактивная панель для проведения лекций и экскурсий.

«На ремонт библиотеки было выделено порядка трех миллионов рублей. Все работы проведены быстро и очень качественно. Для библиотеки была приобретена современная мебель и оборудование, которое соответствует общероссийским стандартам. Также мы недавно открыли после капремонта библиотеки на улице Маршала Бирюзова и проспекте Октябрьской Революции.

В текущем году мы завершаем проектно-сметную документацию еще на два филиала. Всего в городе около 43 филиалов библиотеки. Стоит отметить, что мы также проводим ремонтные работы в сельских клубах – в Верхнесадовом и Фронтовом, при каждом клубе также есть библиотека, которая будет соответствовать всем современным стандартам», – рассказал директор Главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

В настоящее время фонд библиотеки имени Анны Ахматовой насчитывает порядка 27 тысяч экземпляров и обслуживает более двух тысяч читателей в год.

Учреждение полностью соответствует стандартам «Доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья» и требованиям современного «Модельного стандарта работы общедоступных библиотек».

«В 2014 году Министерством культуры был утвержден «Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек», в котором были заданы новые направления развития библиотек России, которые должны обеспечить свободный доступ читателю к печатным и электронным ресурсам, обновление фондов, осуществлять оцифровку памятников печатных изданий и самое главное, создавать комфортную доступную среду для всех категорий пользователей. Все эти условия мы создаем в библиотеках нашего города», – отметила директор «Централизованной библиотечной системы для взрослых» Елена Волкова.

Библиотека-филиал № 9 открылась в сентябре 1967 года на улице Древняя и называлась библиотека № 4 Ленинского района. В 1971 году библиотеке было предоставлено новое помещение на улице Вакуленчука, 9.

С 1994 года библиотека носит имя Анны Ахматовой.

Источник: Портал Информер

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