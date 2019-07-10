В Севастополе построят мусороперерабатывающий завод

К 2021 году в районе полигона в Первомайской балке планируют построить мусороперерабатывающий завод в формате экопарка. Об этом сообщил по итогам рабочего совещания под председательством губернатора Дмитрия Овсянникова директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.
«Планируется к 2021 году построить завод по переработке мусора, что позволит реализовать показатель переработки в 30%, заложенный в нацпроекте. Для реализации проекта выбран формат эко-парка, который в дальнейшем позволит увеличить показатель переработки мусора практически до 100%», – отметил Михаил Тарасов.По его словам, сегодня ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, заключены договоры на проектирование, а уже осенью планируется перейти к реализации экопарка.
Дмитрий Овсянников подчеркнул, что первоочередная задача в сфере работы с твердыми коммунальными отходами – не допустить повышения тарифов.
«Строительство четвертой очереди полигона и запуск мусороперерабатывающего завода позволит удержать тариф на сегодняшнем уровне в течение ближайших десяти лет», – считает глава города.
Губернатор уточнил, что за последние два года, в том числе и усилиями регионального оператора, проделана большая работа по нормализации ситуации с вывозом и хранением мусора. Так, в прошлом году ликвидировано более 600 несанкционированных свалок общим объемом 52 тыс кубометров.
Источник: Портал Информер
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