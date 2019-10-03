В Севастополе потушили горящий ракетный катер

«3 октября 2019 года в одном из кормовых отсеков катера Р-71 «Шуя» находящегося на причале севастопольского судоремонтного завода № 13 произошло задымление. Оперативно задымление было ликвидировано. Ущерб катеру не причинен. Пострадавших нет» , – сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Напомним, что днем 3 октября на ракетном катере «Шуя» начался пожар.

«На ремонтируемом ракетном катере «Шуя» при запуске одного из механизмов произошло возгорание. Пожар оперативно потушен, пострадавших нет» , – сообщил Горбачёв.

Пожар на ракетном катере на федеральном госпредприятии «13-й судоремонтный завод Черноморского флота» в Севастополе потушен. Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь завода Сергей Горбачёв .

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