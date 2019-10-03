В Севастополе появилась группа вандалов, которые называют себя #АнтиГУПС

В социальных сетях пишут о том, что в Севастополе появилась группа, именующая себя #АнтиГУПС. Судя по их действиям ее участников, хотя они и руководствуются благими намерениями, но в реальности ведут себя как обычные хулиганы.

«В Севастополе появилась группа вандалов, называют себя #АнтиГУПС. Сегодня разрисовали наш подъезд на Шмидта. Я понимаю, что они хотят привлечь внимание к «убитым» подъездам в самом центре города, но почему именно наш подъезд? Посмотрите на это убожество! У меня дети в детском саду лучше рисуют. Или, может, это специально такой идиотский стиль…», – написал пользователь Иван Я.

«Наш дом относится к домам исторического наследия, и мы ничего не можем в нем сделать самостоятельно. Его может ремонтировать только ГУПС», – пишут в ответ жители подъезда.

И советуют – «требуйте, чтобы ГУПС сделали ремонт в вашем подъезде, и следите, чтобы эти вандалы не разрисовали и ваш подъезд».





Четверг, 3 октября 2019 г. 178

Источник: Портал Информер