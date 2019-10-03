В Севастополе появилась группа вандалов, которые называют себя #АнтиГУПС

3 октября 2019     24
В Севастополе появилась группа вандалов, которые называют себя #АнтиГУПС

В социальных сетях пишут о том, что в Севастополе появилась группа, именующая себя #АнтиГУПС. Судя по их действиям ее участников, хотя они и руководствуются благими намерениями, но в реальности ведут себя как обычные хулиганы.

«В Севастополе появилась группа вандалов, называют себя #АнтиГУПС. Сегодня разрисовали наш подъезд на Шмидта. Я понимаю, что они хотят привлечь внимание к «убитым» подъездам в самом центре города, но почему именно наш подъезд? Посмотрите на это убожество! У меня дети в детском саду лучше рисуют. Или, может, это специально такой идиотский стиль…», – написал пользователь Иван Я.

«Наш дом относится к домам исторического наследия, и мы ничего не можем в нем сделать самостоятельно. Его может ремонтировать только ГУПС», – пишут в ответ жители подъезда.

 И советуют –  «требуйте, чтобы ГУПС сделали ремонт в вашем подъезде, и следите, чтобы эти вандалы не разрисовали и ваш подъезд».


Четверг, 3 октября 2019 г. 178

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В октябре Севастополь примет кинофестиваль «Святой Владимир»
В октябре Севастополь примет кинофестиваль «Святой Владимир»

Пятый фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир» пройдёт в Севастополе с 19 по 23 октября. На рассмотрение отборочной …


В Севастополе правоохранители раздают пенсионерам листовки «Стоп мошенник»
В Севастополе правоохранители раздают пенсионерам листовки «Стоп мошенник»

Севастопольская полиция проводит профилактическое мероприятие «Стоп мошенник». Участковые во время обхода ведут разъяснительную работу, раздают листовки. Особое внимание правоохранители уделяют …


На трассе «Таврида» укладывают последний слой асфальтобетона
На трассе «Таврида» укладывают последний слой асфальтобетона

На втором участке трассы протяженностью 50 км укладка асфальтобетона полностью завершена, и строители перешли на третий – он начинается в …


Норвежский общественник презентовал в Симферополе свою книгу «Наш Крым»
Норвежский общественник презентовал в Симферополе свою книгу «Наш Крым»

Народный дипломат из Норвегии Хендрик Вебер провел в Симферополе уже две презентации своей книги «Наш Крым»: накануне он рассказал о …


Сын вице-президента МТС устроил гонки с полицейскими в Москве
Сын вице-президента МТС устроил гонки с полицейскими в Москве

Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов, управляя автомобилем BMW, несколько часов пытался уйти от преследования сотрудников правоохранительных органов в Москве. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты