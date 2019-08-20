В Севастополе появится приют для бездомных животных

Сегодня депутаты Заксобрания во втором чтении приняли закон, регулирующий создание приютов для бездомных животных на территории Севастополя. В работе пленарного заседания местного парламента принял участие врио губернатора Михаил Развожаев.

«Ситуация с бездомными животными в городе достаточно тяжелая. От севастопольцев поступает огромное количество обращений, каждое третье – посвящено бездомным животным, и тому, как эта работа организована. Например, я лично ездил в частный приют в Орлином. Посмотрел, как посередине жилого квартала, рядом с детским садом, содержится такое количество животных в антисанитарных условиях. Там на 10 метров подойти нельзя, запах ужасный. Ребятишки в тихий час вынуждены слушать вой и лай», – цитирует Михаила Развожаева пресс-служба правительства Севастополя.

Принятие данного закона позволит урегулировать деятельность, в том числе и благотворительных зоозащитных организаций.

«Во многих городах России – в Москве, Нижнем Новгороде – такие субъектовые законы приняты, построены приюты для животных. В будущем мы должны привлечь все заинтересованные общественные организации к обеспечению функционирования такого приюта в Севастополе. В дальнейшем правительство Севастополя проработает всю нормативную базу для реализации данного закона», – отметил Михаил Развожаев.

Врио губернатора напомнил, что на сегодняшний день у правительства Севастополя существует контракт на отлов и стерилизацию животных, которые затем все равно оказываются на улице, где создают антисанитарию и могут представлять угрозу для безопасности людей.





Вторник, 20 августа 2019 г. 2323

Источник: Портал Информер