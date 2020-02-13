В Севастополе появится реестр детских лагерей

Департамент образования Севастополя создаст реестр детских организаций отдыха и оздоровления, куда войдут государственные и частные лагеря. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

«Начинается оздоровительная кампания. Реестр в марте уже должен быть создан и работать при закупках путёвок (за счёт бюджета)», – отметила директор департамента науки и образования и науки Елена Богомолова.

Департаменту будут переданы полномочия государственного контроля по проверке детских организаций отдыха и оздоровления, обязанности повышения качества и безопасности предоставления услуг по оздоровлению детей.

По словам Богомоловой, в ближайшее время Заксобрание рассмотрит соответствующие изменения местных нормативных актов.







Четверг, 13 февраля 2020 г. 87

Источник: Портал Информер