В Севастополе появится троллейбус с историческими экспозициями

С 7 по 15 сентября гости посетят 21 тематическую площадку, примут участие в десятках мастер-классов по ремеслам, послушают лекции на исторические темы и станут очевидцами масштабных реконструкций боев времен Великой Отечественной войны.

Благодаря участию в цикле городских уличных мероприятий «Московские сезоны», программа фестиваля расширяется, и количество дней увеличивается. В городе заработают шесть тематических площадок и две иммерсивные программы.

Театрализованный троллейбус — одна из иммерсивных программ фестиваля.

С 9 по 12 сентября в необычном транспорте появятся античные воины, американские золотоискатели, газетчик и горожане XIX века, древнерусский ансамбль и гармонист времен Великой Отечественной войны.

Исторические персонажи познакомят пассажиров с историей города через музыкальные выступления, перфомансы и театральные сценки, которые будут происходить на глазах у случайных зрителей каждые 15 минут в интервале с 12:00 до 17:00.

Маршрут троллейбуса №10 проходит по центральным улицам Севастополя – отличительной чертой станет брендирование фасада транспорта в стилистике фестиваля.

Кроме того, для гостей и жителей города подготовлена еще одна программа – бесплатные пешеходныее экскурсиии по знаковым местам периода Крымской войны. Экскурсии пройдут с 9 по 12 сентября с 14:00 до 19:00. Место сбора у памятника в Екатерининском сквере.

Оттуда группа поднимется на Центральный городской холм, пройдет по улице Суворова, далее путь ляжет по улице Фрунзе с остановкой у башни ветров и остановкой у Владимирского собора. За время экскурсии туристы узнают о выдающемся русском флотоводце Павле Степановиче Нахимове и его роли в истории Севастополя, о Синопском сражении и оборонительной системе Севастополя времен Крымской войны.

Вечером 12 сентября заработает восстановленная танцевальная площадка «Ивушка». На ней состоится городская тематическая ретро-вечеринка с мастер-классами по танцам и выступлением кавер-группы 70-80-х годов. Танцы будут организованы совместно с креативным пространством «Театральная улица» в Артиллерийской бухте.

Более подробную информацию о площадках Крымского военно-исторического фестиваля смотрите на сайте kvif.ru





Вторник, 13 августа 2019 г. 252

Источник: Портал Информер