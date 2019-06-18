В Севастополе появится центр с холодильниками

Строительство в районе села Верхнесадовое оптово-распределительного центра, оснащенного холодильным оборудованием, решит проблемы сбыта продукции агропредприятий Севастополя, которые сегодня реализуют свой урожай крупным симферопольским оптовикам. Об этом в ходе визита на ООО «Качинский+» сообщил вице-губернатор Владимир Базаров.

«В Севастополе есть достаточно серьезная проблема, связанная с отсутствием оптово-распределительного центра и больших холодильных комплексов. В итоге наша севастопольская черешня и в целом агропродукция уезжает в Симферополь, а потом уже через перекупщиков поступает на наши прилавки. В итоге ее стоимость для горожан вырастает примерно в два раза. Необходимо строить большой оптово-распределительный центр. Без этого повлиять на эту ситуацию мы не можем», – цитирует Владимира Базарова пресс-служба правительства Севастополя.

Вице-губернатор напомнил, что в районе села Верхнесадовое уже определен земельный участок под строительство логистического центра. Также в правительство Севастополя обратилось к одному из сельскохозяйственных предприятий региона с предложением построить холодильный комплекс.

ООО «Качинский+» является одним из региональных лидеров по выращиванию фруктов. Несмотря на то, что предприятие специализируется на выращивании винограда и производстве виноматериала, фруктовые сады занимают площадь в 144,5 Га.

«Сбор черешни стартовал в конце мая, уже собрали 77 тонн черешни, ожидаем, что всего соберем 150 тонн. Вообще черешни в этом году мало, она пострадала в результате заморозков. В прошлом году собрали 219 тонн», – рассказал директор ООО «Качинский+» Михаил Хош.

ООО «Качинский+» является постоянным получателем государственных субсидий. В 2018 году предприятием было получено 58 млн 825 тыс рублей на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми насаждениями, на проведение мероприятий по повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, на приобретение дизельного топлива для агротехники.

В целом в Севастополе ведется планомерная работа по развитию садоводства в части высадки и рекультивации многолетних плодовых насаждений. С 2016 по 2018 год в Севастополе произведена закладка многолетних плодовых насаждений на общей площади 105,5 гектар. В 2019 году запланировано заложить еще 40 га многолетних плодовых насаждений и собрать 999,5 тонн плодовых культур.

Источник: Портал Информер