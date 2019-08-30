В Севастополе появится «Яндекс.Транспорт»

В сентябре в Севастополе заработает приложение «Яндекс.Транспорт».

«Мы, надеюсь, в сентябре подключим «Яндекс. Транспорт». Работа с этой уважаемой организацией ведётся», – отметили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.Уже в октябре через электронные сервисы можно будет следить за движением пассажирских катеров.

В данный момент в Севастополе функционирует собственный электронный сервис, позволяющий отслеживать передвижение общественного транспорта по городу – сайт sevtransport-online.ru.

«О передвижении транспорта и пробках можно узнать на сайте sevtransport-online.ru и с помощью мобильного приложения «Умный транспорт», – говорилось в сообщении департамента.

В Севастополе маршрутная сеть полностью сформирована. Она включает в себя 115 маршрутов. В скором времени схемы их движения появятся на остановках города. В Севастополе 703 остановочных павильона.





Пятница, 30 августа 2019 г. 333

Источник: Портал Информер