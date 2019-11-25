В Севастополе появится 12 детсадов и 9 школ

В Севастополе в течение ближайших пяти лет должны появиться 12 дошкольных учреждений и 9 общеобразовательных школ. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Чтобы повысить доступность образования в ближайшие пять лет мы должны построить еще 12 детских садов и 9 школ», – заявил Развожаев.

В сентябре и.о. директора департамента образования и науки Севастополя Игорь Белозёров говорил о планах по строительству в городе 14 детских садов и 10 школ до 2024 года.

Это потребует привлечения 1 300 учителей в средние общеобразовательные учреждения.

Ведется строительство нового корпуса школы в микрорайоне Шевченко.

В настоящее время в Севастополе действуют 67 школ, из которых 62 государственных и 5 частных. Средняя наполняемость классов составляет 30-32 человека.

Детских садов в городе 78. Ведется строительство двух дошкольных учреждений – на улицах Шевченко и Симонок.







Понедельник, 25 ноября 2019 г. 20

Источник: Портал Информер