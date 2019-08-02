В Севастополе «правильные» коммунисты подали в суд на «неправильных»

Севастопольская организация КПРФ подала в суд на Избирком Севастополя.

По мнению коммунистов, Избирком незаконно зарегистрировал партию Коммунисты России.

Об этом сообщил второй секретарь КПРФ региона Роман Кияшко в своём Facebook:

«Избирательная кампания по выборам в Законодательное Собрание г. Севастополя, которые состоятся 8-го сентября 2019г., входит в самую активную фазу. В Севастопольской городской избирательной комиссии (СГИК) закончилась регистрация кандидатов в депутаты Заксобрания.

При проверке списков кандидатов, зарегистрированных комиссией, членами СГИК от КПРФ Е.А.Брагиным и В.М.Гутманом были обнаружены поддельные списки и подписи кандидатов выдвинутых от Севастопольского отделения политической партии «Коммунистическая партия «Коммунисты России».

Представители Севастопольского ГО КПРФ 17 июля 2019г., исх.№113 известили СГИК в лице её председателя С.А. Даниленко об обнаруженных нарушениях в списке кандидатов избирательного объединения политической партии «Коммунистическая партия «Коммунисты России», что противоречит Закону г. Севастополя от 30 апреля 2014 г. №4-ЗС «О выборах депутатов Законодательного Собрания г. Севастополя».

В письме содержалась просьба провести проверку данных фактов и принять меры по недопущению нарушения Закона. К письму были приложены копии заявлений избирателей о подделке их подписей.

Однако рабочая группа СГИК по проверке подписей избирателей полностью проигнорировала тот факт, что подписные листы не прошли проверку в «Регистре избирателей ГАС «Выборы», и что отсутствуют данные проверок, которые должны получить из органов регистрационного учёта граждан. Запрос от Городской избирательной комиссии якобы был направлен 15.07.2019г., но на момент заседания комиссии по вопросу регистрации списка кандидатов, выдвинутых СГО ПП КПКР, сведения о результатах проверки не поступили.

Кроме того, на заседании комиссии её членом Е.А. Брагиным было доложено, что из 1722 подписей в подписных листах недостоверных подписей, не соответствующих Законам №4-ЗС и №67-ФЗ, имеется -275, что составляет 16% от списка проверенных подписей. Комиссия сочла, что количество достоверных подписей избирателей достаточно для регистрации списка кандидатов КПКР.

При этом правовой оценки неисполнения органами власти своих обязанностей по проведению проверки списков в «Регистре избирателей», в соответствии с частями 7, 8, 9 ст. 40 Закона №4-ЗС, комиссией не дано.

В связи с явными нарушениями отдельных статей законов о выборах на основании гл.24 КАС России, Севастопольское ГО КПРФ подало административный иск в Севастопольский городской суд на Севастопольскую городскую избирательную комиссию об отмене регистрации списка кандидатов в депутаты Заксобрания г. Севастополя второго созыва, выдвинутого СГО ПП КПКР.

В исковом документе говорится: «Прошу отменить регистрацию городского списка кандидатов в депутаты Заксобрания г. Севастополя второго созыва, выдвинутого СГО ПП КПКР и зарегистрированного постановлением СГИК 22.07. 2019г. за №18/151-2».

Подтвердить допущенные нарушения готовы 40 свидетелей, фамилии и адреса которых прилагаются к заявлению. Суд принял иск к рассмотрению. Какой будет вынесен вердикт по этому вопросу судом, надеемся узнать в ближайшее время.

PS: Суд по нашему иску назначен на 3 августа в Севастопольском городском суде в 10.00».

Источник: Портал Информер