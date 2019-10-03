В Севастополе правоохранители раздают пенсионерам листовки «Стоп мошенник»

3 октября 2019     12
В Севастополе правоохранители раздают пенсионерам листовки «Стоп мошенник»

Севастопольская полиция проводит профилактическое мероприятие «Стоп мошенник». Участковые во время обхода ведут разъяснительную работу, раздают листовки. Особое внимание правоохранители уделяют пенсионерам – они чаще всего становятся жертвами мошенников.
«Злоумышленники чаще всего используют различные схемы дистанционного мошенничества с банковскими картами. В телефонном разговоре представляются банковскими работниками и просят назвать конфиденциальную информацию: срок действия карты, CVV- код для получения доступа к банковской карте. Используя специальную терминологию сообщают, что возникла угроза хищения денежных средств с банковского счёта клиента и необходимо перевести деньги на запасной счёт», – обращает внимание пресс-служба регионального управления МВД.Полиция призывает граждан быть внимательными и бдительными, а в случае совершения в их отношении противоправных действий немедленно обращаться в ближайший отдел МВД России или позвонить по телефону 102.


Четверг, 3 октября 2019 г. 122

Источник: Портал Информер

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