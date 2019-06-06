В Севастополе представлен проект реконструкции Максимовой дачи

6 июня на территории Парка Победы был продемонстрирован итоговый проект первой очереди реконструкции природного парка регионального значения «Максимова дача», сформированный с учетом предложений горожан. С проектом ознакомились общественники и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Основная часть предложений жителей, по словам проектировщиков, была связана с дорогой, которая ведет к жилым домам, расположенным вблизи природного парка.

Дорога проходит непосредственно по территории парка и за счет движения большегрузного транспорта угрожает каскаду прудов. Глава города поддержал предложение обустроить другой проезд и закрыть дорогу, проходящую по территории парка.

«В рамках первой очереди будет реконструирован непосредственно парк без восстановления крупных исторических объектов. Эти работы будут профинансированы за счет ФЦП. В течение двух лет парк должен полностью преобразиться», – подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Согласно проекту, центральная часть парка будет воссоздаваться в соответствии с первоначальным историческим обликом.

«Будет проложена большая сеть пешеходных дорожек, отсеянных гравием, реконструированы исторические каменные скамейки, будут оборудованы зоны для пикников», – уточнил директор по проектированию компании «Гуар» Дмитрий Семенов.

Кроме того, в ходе проектных работ были обнаружены уникальные археологические находки.

«Проведенные раскопки вскрыли невероятно красивые вещи – лестницы, каскады, херсонеситскую плитку. Это просто нужно видеть. На территории также выявлена античная усадьба», – рассказала внучка Алексея Максимова Наталья Останькович.

Губернатор отметил, что проведенные проектировщиком археологические исследования поставили вопрос о необходимости изыскания средств на проведение второй очереди реконструкции, предполагающей масштабные работы по восстановлению исторических памятников.

Напомним, на протяжении марта текущего года у горожан была возможность направить свои предложения к проекту первой очереди реконструкции «Максимовой дачи».