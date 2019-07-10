В Севастополе предусмотрено увеличение бюджетных средств на развитие Нахимовского района

10 июля 2019     20
В Севастополе предусмотрено увеличение бюджетных средств на развитие Нахимовского района

10 июля глава Нахимовского муниципального округа Михаил Брицын представил губернатору Дмитрию Овсянникову отчет о ходе выполнения программ благоустройства на территории муниципалитета, а также перспективные планы на следующий год.

В обсуждении приняли участие директор департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Валентин Демидов и председатель местной общественной организации ветеранов Нахимовского муниципального округа Аркадий Жадько.

«Прошу доложить о ходе исполнения переданных полномочий по Нахимовскому муниципальному округу – благоустройству, санитарной очистке, ремонту дорог. Также готов заслушать предложения по развитию района на следующий год», – обратился к главе Нахимовского муниципального округа Дмитрий Овсянников.

Михаил Брицын

В текущем году на реализацию запланированных программ Нахимовскому муниципалитету было выделено 47 млн рублей. На сегодняшний день законтрактовано 92% обязательств. В следующем году намечено существенное увеличение объема бюджетных средств, выделяемых на развитие района.

«На следующий год у нас запланировано благоустройство сквера возле дома культуры на улице Софьи Перовской, а также создание общественного пространства в районе улицы Гранатной. В текущем году в этом районе мы сделали футбольное поле, спортивную и детскую площадки. Остались работы по озеленению территории – планируется высадка туй, акаций, роз. Также планируется ремонт большого количества дорог на Северной стороне. Хочется, чтобы люди радовались и видели, что их район улучшается, а жизнь становится комфортнее», – сообщил Михаил Брицын.

Кроме того, в ходе встречи глава города Дмитрий Овсянников сообщил о передаче дополнительных полномочий городским муниципалитетам в части поддержки общественных организаций.

«Каждый муниципальный округ, в том числе и Нахимовский, получит субсидию на поддержку и развитие общественных организаций – в частности ветеранских. Будут внесены соответствующие изменения в законодательство Севастополя. Готов выслушать ваши предложения и пожелания по данному вопросу», – обратился глава города к председателю совета ветеранов Нахимовского района Аркадию Жадько.

В свою очередь ветеран высказал ряд пожеланий относительно покрытия расходов по подготовке мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В нашем муниципалитете много ветеранов, которые защищали и освобождали город, людей, которые работали в тылу. Они нуждаются в особом внимании и заботе. Сегодня губернатор Севастополя пообещал найти средства на организацию и подготовку мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы», – сказал председатель местной общественной организации ветеранов Нахимовского муниципального округа Аркадий Жадько. 

Источник: Портал Информер

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