В Севастополе презентовали проект спорткомплекса им. 200-летия

Общественности представлен проект строительства спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. В мероприятии, прошедшем на площадке перед стадионом, приняли участие и.о. директора департамента капитального строительства Даниил Кирилкин, начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, представители общественных и молодежных организаций, спортивного сообщества, а также учреждений, ответственных за реализацию объекта.

По проекту, одобренному Главгосэкспертизой, строительно-монтажные работы будут проводиться в два этапа.

«До конца 2021 года мы постараемся завершить первый этап строительства СОК-200. Он предполагает реконструкцию трибуны для зрителей на две тысячи мест, универсального стадиона с легкоатлетическим ядром, мачты наружного освещения игрового поля, 4 теннисных кортов, волейбольной и баскетбольной площадок. Предусмотрены парковки и стоянки для легковых автомобилей на 271 место и автобусов на 16 мест. Важно, что запланировано благоустройство и озеленение территории», – сказал и.о. директора департамента капитального строительства Даниил Кирилкин.

Для второго этапа запроектирован крытый плавательный бассейн с ванной 50 метров (8 дорожек для плавания) и вышкой для прыжков в воду с максимальной высотой прыжка – 10 метров.

Кроме основных помещений бассейна, здание будет иметь помещения современного, высокотехнологичного реабилитационно-восстановительного центра. Также предусмотрена возможность третьего этапа реконструкции – строительство крытого бассейна для водного поло.

«Для севастопольского спорта – это стратегически важный объект. Новый спорткомплекс станет центром притяжения для всего спортивного сообщества. Здесь спортсмены смогут получать услуги и по физическому воспитанию, и по тренировочным мероприятиям, и по реабилитации в рамках работы специального центра. При разработке технического задания на проектирование все конструктивные решения были согласованы с профильными Федерациями по видам спорта, чтобы учесть все замечания и предложения, в первую очередь, специалистов», – сообщил Сергей Резниченко.

Как отметила главный инженер проекта Юлия Матиева, новый спортивный кластер будет включать еще два объекта: здание крытого катка с искусственным льдом для проведения соревнований, учебно-тренировочного процесса, оздоровительных занятий и физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения полноценных учебно-тренировочных занятий, в том числе для маломобильных групп населения, по различным спортивным дисциплинам.

По итогам презентации проекта у жителей и гостей города была возможность получить ответы на интересующие и уточняющие вопросы.

Напомним, общественные обсуждения по строительству спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя состоятся в ГБУ «Дирекция капитального строительства» (ул. Вакуленчука, 33в) 28 августа в 19:00.





Среда, 28 августа 2019 г. 502

Источник: Портал Информер