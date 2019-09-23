В Севастополе приведут в порядок еще одну автодорогу

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году будет отремонтирован участок автомобильной дороги Севастополь-Порт Камышовая Бухта-Бухта Казачья.

Ход выполнения ремонтных работ проконтролировал первый заместитель директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

«На данном участке Казачинского шоссе протяженностью 1,8 км силами «Севавтодора» выполняется текущий ремонт. Дорожники приступили к работам 6 сентября, уже на 90% выполнили объем по устройству выравнивающего слоя покрытия. До конца недели планируется завершить асфальтобетонные работы и продолжить устройство обочин. Также на участке ремонта на месте остановки общественного транспорта «Голубая бухта» появился заездной карман с посадочной площадкой, где впоследствии установят автопавильон», – сказал Евгений Исаков.

Кроме того, в настоящий момент проект по объекту строительства и реконструкции автомобильной дороги Севастополь – Порт Камышовая Бухта – Бухта Казачья, которая соединит Казачинское и Фиолентовское шоссе, проходит государственную экспертизу. Дорога в Казачью бухту будет частью нового дорожного каркаса, который уменьшит уровень перегруженности улично-дорожной сети Севастополя.

«Этот проект уже включен в Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя, а уже в следующем году начнутся строительно-монтажные работы. Это будет реконструкция существующей дороги на участке от ул. Казачья до Камышового шоссе и строительство новой дороги до Фиолентовского шоссе», – отметил Евгений Исаков.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на этот год планируется привести в нормативное состояние более 80 объектов. Более чем на 50 участках основные работы завершены, 29 объектов находятся в работе.





Понедельник, 23 сентября 2019 г. 1563

Источник: Портал Информер