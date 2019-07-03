В Севастополе приводят в порядок сквер

3 июля 2019     17
В Севастополе приводят в порядок сквер

Сегодня губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников встретился с жителями домов, расположенных вблизи парка 60-летия СССР, и вместе с ними проконтролировал ход капитального ремонта этого общественного пространства.

«На сегодняшний день мы переходим к капитальному ремонту второй части парка 60-летия СССР. Кроме того, ведется капитальный ремонт многоквартирных домов, прилегающих к парку: крыш, фасадов – внешний облик домов приводится к единому стилю. Все работы выполняются в хорошем темпе. С местными жителями договорились о том, что будут благоустроены и придомовые территории. Обсудили возможность дополнительно разместить на территории парка сцену для проведения детских культурных мероприятий. Также по просьбе горожан на территории парка будет максимально ограничено движение транспорта, а кафе должно изменить профиль своей деятельности в пользу детской аудитории», – сказал Дмитрий Овсянников.

Площадь благоустройства парка составляет 5 Га. В соответствии с государственным контрактом все работы должны быть завершены к октябрю.

Предусмотрено, что для озеленения территории в парке высадят новые деревья и кустарники, разобьют цветники. Для ухода за зелеными насаждениями оборудуют системы полива. Местные жители обратились к губернатору с просьбой о дополнительной вырубке деревьев.

«У нас сложилась уникальная ситуация: жители попросили еще дополнительно вырубить несколько больших акаций. Все старшие по близлежащим домам должны поставить свою подпись в поддержку этого предложения. Тогда деревья будут демонтированы. Но на их месте будут высажены новые – дополнительно к тысяче четыремстам деревьям и кустарникам, которые запланированы к высадке в парке сейчас», – отметил глава города.

Напомним, что в этом году в Севастополе будет благоустроено 13 общественных пространств. Все работы по ремонту и комплексному благоустройству парков и скверов планируются и выполняются с учетом пожеланий местных жителей и общественных организаций.

Помимо парка 60-летия СССР, в этом году капитально отремонтируют сквер на пр-те Генерала Острякова, 36, сквер на пл. Геннериха, сквер на ул. Ласпинская и парк Воинской славы в п. Орлиное, «Мемориал погибшим воинам» в Терновке, сквер от ул. Маринеско 4-6 до рынка Шевченковский, сквер в районе дома № 15 по ул. Солнечной в Балаклаве, сквер у памятного знака «линкору Севастополь», сквер А. Кесаева, парк у Братской могилы и памятника «Авиаторам-гвардейцам» в п. Кача, а также парк между улицами Андреевская и Ветвистая в п. Солнечный.

Источник: Портал Информер

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